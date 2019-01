02.02.19 > 23.03.19, exposition Attachements, Billy Serib, La Fanzinothèque

Attachements

une exposition de Billy Serib

du 02.02.19 au 23.03.19

Vernissage le 02 février dès 18h30

La Fanzinothèque

Billy, artiste, sérigraphe au 6B à St Denis (93) après avoir fait ses armes à la Fanzinothèque, dessine à l’encre de chine, pratique la gravure, et reproduit ses dessins en sérigraphie sur de multiples supports. Ses productions, réalisées avec des traits fins et élégants, parlent d’engagement, de luttes, et d’amour.

A côté de ses pratiques personnelles, Billy est à l’initiative de workshops guérilla, d’ateliers de sérigraphie, et du collectif et festival de sérigraphie et de micro-éditions Kraft (Nantes). Billy est aussi membre du collectif La Rage, projet de collecte et de reproduction en sérigraphie d’affiches féministes contemporaines en France et au delà. Enfin Billy collabore avec cinq graphistes graveuses et relieuses au développement de l’atelier et imprimerie populaire l’Arapède.

Attachements est une exposition de dessins originaux et de multiples dont la majeure partie sera produite sur place.