03.11.18, conférence fanzines & dématérialisation, doc, paris

FIREWALL WITH ME

Exposition physique & virtuelle

03.11-08.11.2018

DOC, 26 rue du Docteur Potain, 75019 Paris

VERNISSAGE

03.11.2018

14H00-23H00

éditions – projections – interventions – lives

L’encre est-elle toxique ? Doit-on sauvegarder son âme sur un serveur ? Déchiré entre le fétichisme de l’objet et la conscience virtuelle collective, comment survit l’artiste et sa production dans un environnement augmenté ? Lazer Quest se matérialise à DOC et glisse ses ongles dans l’anfractuosité des territoires intangibles.

intervenants

conférence de Virginie Lyobard / La Fanzinothèque

performance de Sun7 www.sun7.top

exposants

alpha_rats http://alpha-rats.tumblr.com/

& Vladimir Storm https://www.behance.net/vladstorm

Benjamin Blaquart http://blaquartbenjamin.com/

Elliot Dadat http://radiofranck.tumblr.com/

Boris Détraz http://borisdetraz.com/

Tristan Gac http://tristangac.com

Nicolas Garner www.nicolasgarner.com

Mario Melis https://avakinopencall.neocities.org/

Ulysse C. Müller https://ghost-sniffer.tumblr.com/

Jonathan Pepe https://jonathan-pepe.com/

Sonia Saroya http://soniasaroya.com

& Edouard Sufrin http://edouardsufrin.com/

Allister Sinclair https://allistersinclair.bandcamp.com

Sun7 (Marie Glasser, Mattéo Tang, Carine Klonowski) www.sun7.top

Sabine Teyssonneyre & Jérémy Saintout http://bit.do/sabinejeremy

Iris Veverka http://irisveverka.tumblr.com

lives

Syndrome Prémenstruel https://soundcloud.com/syndrome_premenstruel_spm

Macon https://stochasticreleases.bandcamp.com/album/algarade

Unglee Izi https://soundcloud.com/unglee-izi

Curateurs : Iris Veverka & Ulysse C. Müller, sur une invitation de César Chevalier

Avec l’aide de : Guillaume Thiriet – Claire Bluteau – Anthony Ohannessian – Lena Beckerich – Carla Gueye – Fabien Meunier

En partenariat avec : La Fanzinothèque www.fanzino.org – Viziradio https://viziradio.com/

Firewall With Me est une co-production Lazer Quest x DOC

https://doc.work/ – http://lazerquestgalerie.tumblr.com

Bar & restauration sur place