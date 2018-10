06.11.18 > 10.11.18, fanzinobus et création de fanzine, la nef, Angoulème

BISOU, 5 jours d’amour, de musique et d’impression(s)

organisés par la Nef, Angoulème

du 06 au 10 novembre.

❥ BISOU, MUSIQUES & IMAGES

Un bisou ça n’engage à rien, ça peut être sur la joue, au creux de l’oreille, sur la main… Il y a des bisous tendres, d’autres qui piquent, des mordants, des inattendus, des coquins, des bisous fous, des bisous ténébreux…

Plus impertinente que jamais, La Nef flirte avec la découverte et vous propose en novembre 5 jours de « bisou », très différents les uns des autres, de la musique bien sûr mais aussi de l’image, virtuelle, sérigraphiée, animée; autant de formes hybrides que de propos hors normes et d’étreintes inattendues.

❥ BISOU avec le Fanzinobus, du 6 au 10 novembre

Durant les 5 jours de BISOU, vous pourrez participer à la création d’un fanzine, de l’écriture, dessin jusqu’à la reliure, grâce à la présence du Fanzinobus, sur chacun des lieux de BISOU !

Et comme BISOU, c’est avant tout de l’amour, en nous laissant votre adresse postale, on vous enverra le fanzine chez vous ! Vous pourrez également y découvrir une impressionnante collection de fanzines de divers horizons. Le Fanzinobus sera donc le mardi, vendredi et samedi à La Nef, le mercredi en ville et le jeudi aux ateliers Magelis. L’accès sera réservé aux personnes munies d’un billet de concert, sauf le mercredi, ou tout est gratuit !

❥ plus d’infos ici