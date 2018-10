06.11.18 > 29.11.18, mail-art, la fanzinothèque

du 06 au 29 novembre

vernissage mardi 06 novembre, 18h30

mail-art

Le mail-art est une correspondance artistique qui utilise les services de la poste : c’est l’art d’envoyer des lettres décorées. Pour être qualifié de mail art, le courrier doit passer par une distribution postale, être affranchi et porter le nom du destinataire et de l’expéditeur. Ce sont des pièces uniques, une relation personnalisée, individualisée et singulière.

Le genre est né officiellement en 1962 avec « l’Ecole de correspondance de New York » de Ray Johnson, figure emblématique du Pop-Art, héritier de Marcel Duchamp, des surréalistes et du mouvement Fluxus.

Les projets des mail-artistes sont diffusés par correspondance sur des thèmes choisis, ils font l’objet ou non d’une publication, réservée aux participants. Les productions sont extrêmement libres et diversifiés, collages, textes détournés, dessins, peintures, photographies, découpages, objets incrustés, jeux de mots, transgression et humour sont au cœur de ces échanges épistolaires.

La Fanzinothèque expose ses plus belles enveloppes et un choix de fanzines consacrés au mail-art international depuis les années 80.