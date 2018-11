15.12.18 > 19.01.19, du spirituel dans l’art et dans la sérigraphie en particulier, gfeller + hellsgard, le Confort Moderne

Du spirituel dans l’art, et dans la sérigraphie en particulier

une exposition de Gfeller + Hellsgård

du 15 décembre au 19 janvier, dans la galerie du Confort Moderne

vernissage le 15 décembre, dès 18h30

« Une oeuvre d’art n’est pas belle, plaisante, agréable. Elle n’est pas là en raison de son apparence ou de sa forme qui réjouit nos sens. La valeur n’est pas esthétique. Une oeuvre est bonne lorsqu’elle est apte à provoquer des vibrations de l’âme, puisque l’art est le langage de l’âme et que c’est le seul. »

« L’art peut atteindre son plus haut niveau s’il se dégage de sa situation de subordination vis-à-vis de la nature, s’il peut devenir absolue création et non plus imitation des formes du modèle naturel. »

Extraits de la préface de Philippe Sers, 1988

La sérigraphie est souvent utilisée dans l’art contemporain, mais toujours d’une façon conventionnelle, comme outil traditionnel de reproduction d’images.

Elle est le pivot de la pratique de Gfeller + Hellsgård qui en explorent le processus et les propriétés. Gfeller + Hellsgård ne reproduisent pas des œuvres d’art, ils les fabriquent en détournant une technique dont l’objet principal est la reproductibilité.

Le duo élargit constamment le périmètre et déplace la fonction de la sérigraphie. La répétition, la superposition et l’effacement forment les bases fondamentales de leur pratique. Ils jouent avec les contraintes liées à la technique, réduisant leur composition, accentuant les interactions entre les couleurs, concentrant les éléments picturaux essentiels que sont la composition, la ligne et la couleur.

Gfeller + Hellsgård érigent la sérigraphie en vue de l’esprit, en idée, en concept, la technique se libère alors de sa fonction et devient expérimentation.

Pour cette exposition au Confort Moderne, le duo nous propose une revisite allégorique du concept de monochrome.