CONSTELLATIONS, exposition de micro-éditions graphiques



Constellations est un support d’observation des directions que prennent les objets de papier reliés édités par de jeunes créateurs contemporains européens. À travers l‘exposition, sont mises en valeur la richesse et la multiplicité des micro-éditions graphiques.

Depuis sa création, le fanzine rassemble des cercles réunis par des affinités sélectives. À l’heure où la société contemporaine se déstructure sous forme de cultures indépendantes qui, sans cesse, se croisent puis se dispersent, le livre micro-édité est un support idéal pour chacune de ces constellations. Aujourd’hui, les fanzines prennent la forme de micro-éditions qui se multiplient en tout sens, représentant bien des confréries : photographes nomades, graffeurs, philosophes sauvages, artistes contemporains, poètes, illustrateurs trash… Nombre de groupes utilisent le fanzine comme un espace libre et vaste d’expérimentation dans lequel le fond est autant pensé que la forme. Il en résulte un foisonnement de publications artisanales issues de petites structures éditoriales, de collectifs de créateurs, d’ateliers de sérigraphie, de graphistes et d’écrivains publiant à faible tirage des travaux pointus, expérimentaux et de qualité., publications qui sont manifestes dans les cabanes qui constituent l’exposition.

Formes et contenus de l’exposition

L’exposition comprend c six cabanes qui dévoilent chacune un éditeur porteur d’un mouvement graphique.

Chacune des cabanes est construite en suivant le sens que Michel Foucault donna au concept d’hétérotopie. Elle sont des localisations physiques de l’utopie graphique des éditeurs qui les habitent. Chacune est investie par un éditeur graphique invité à qui est laissée une carte blanche. Les micro-éditions produites par chacun de ces éditeurs sont au centre le la scénographie mise en place par chaque invité.

Six cabanes ont été designées et construites par Jack Tezam, artiste plasticien, créateur d’installations et de constructions en tout genre. Neuf éditeurs, qui représentent chacun une direction de la micro-édition contemporaines, occupent les cabanes.

– bruit graphique : le dernier cri (Marseille)

– matière, sérigraphie et abstraction : 58°galbés (Drôme)

– collages : Mékanik copulaire (Strasbourg)

– récits de voyage : Croatan éditions (nomade)

– grafitti : terrain vague (Paris)

– architecture : Super structure (Bruxelles)

– art contemporain : Repro du Léman (Genève)

– illustration et photographie : Julie Hascoët et Roméo Julien (Douarnenez)

– musique : Manufacture errata (Lyon)

Lors de chaque présentation de Constellations, l’hôte de l’exposition choisit six éditeurs sur les neuf proposés.



Une dernière cabane regroupe les productions de chacun des éditeurs invités. Les productions y sont en vente. Elle est une librairie collective qui permet aux visiteurs de repartir avec des micro-éditions si ils le souhaitent.