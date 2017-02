_PROPOSITION 5

_DU 29 JUIN AU 26 JUILLET

_LE TRAIN FANTÔME DES JEUNES ET DE LA CULTURE_KIKIFRUIT

_LA FANZINOTHÈQUE MODERNE

Kikifruit dessine. Il s’adonne aussi au collage. Et à la radio : il est l’un des deux animateurs de Radio Vedette, émission retransmise sur six radio européennes. Il gère Astral soda, son propre label sur lequel il produit des cassettes de funk française et des Lps de house rituelle.

En définitive, dans la vie, il suit l’adage de son ami Stéphane Prigent : fais le toi même si t’es pas content. Il fait et, en harmonie avec le cosmos, développe les traces qu’il laisse sur la planète Terre.

Ses travaux ont été publiés par les excellentes maisons d’éditions FLMSTP (Paris), Bon Goût (Berlin), Kaugummi (Bruxelles).

Clowns, hommes des cavernes, arlequins sexy, secrétaires et femmes manipulatrices peuplent son champs graphique. Il travaille sur les archétypes tout en les faisant dévier. Il mélange dans ses œuvres traditions et mythes plus contemporains : la Comédia del arte, le cirque, la télé ou encore l’érotisme Youtube.

Chacune de ses images raconte une histoire étrange et submergeante, une scène de la réalité arrangée.

Le train fantôme de la culture vous transportera dans l’une de ces histoires.

Vernissage le 29 juin, accompagné des chansons de Alicedrums à 19H.

Une sérigraphie inédite de l’artiste imprimée par le labo de la Fanzinothèque sera présentée et mise en vente durant l’installation.