_PROPOSITION 6

_DU 29 JUILLET AU 27 AOÛT

_VERNISSAGE VENDREDI 29 JUILLET À PARTIR DE 18H

_BUNKER KOMIX SUMMER

_LA FANZINOTHÈQUE MODERNE







Collectif d’artistes protéiformes composé de graphistes, plasticiens, vidéastes et constructeurs, BUNKER KOMIX est installé avec d’autres créateurs au 23, fabrique culturelle située au 23 avenue de Paris à Poitiers. Les membres du collectif dessinent, sérigraphient, éditent, construisent, initient et bien plus encore. En juin dernier, ils présentaient dans leur repaire une exposition collective qui rassemblaient les habitants du 23.

Parce que deux des pièces de cette exposition nous ont fait forte impression,

Parce que Bunker komix, c’est un peu les enfants de la Fanzinothèque,

Parce qu’il est faux que personne ne traine à Poitiers en été,

Nous sommes ravis d’ouvrir les deux vitrines de la Fanzinothèque Moderne à ROCK’N SCREEN et CARTOWN :

_ROCK’N SCREEN

Quand la photographie et la sérigraphie se rencontrent en chambre noire… Duo d’artistes composé de Méli, photographe et Fatmat, sérigraphe et illustrateur, uni par passion et amour de l’image. Ils jouent avec la lumière, les trames, les contrastes intenses, matériaux et supports d’impressions différents.





_CARTOWN

Née de l’imagination des deux plasticiens Dr Silk et Gaby, Cartown est un quartier de ville en carton, un quartier de vie en carton, un vision expressionniste aux proportions à la frontière du distordu et du réalisme. Des milliers de coups de cutters, des kilos de colle et des heures de patience ont fait prendre vie à cet espace miniature inspiré par l’univers des films d’animation en stop-motion.

http://bkprod.blogspot.com/