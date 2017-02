_PROPOSITION 8

_DU 13 AU 29 OCTOBRE

_HIBERNATION_GRIZZLY

_LA FANZINOTHÈQUE MODERNE

Un coup de patte, des couleurs, une étrange machine qui empreint le papier, le collectif Grizzly s’installe dans la vitrine de la Fanzinothèque Moderne pour une hibernation hors saison.

L’atelier Grizzly est une grande grotte pictavienne dans laquelle travaillent des personnes passionnées par le papier et les impressions nobles. Ils sont une petite dizaine, plasticiennes, illustrateurs ou encore photographe. Ils devancent l’hiver pour nous présenter une de leur passion : l’impression en linogravure.

Dans son dictionnaire technique de l’estampe, André Béguin considère le linoléum, ce matériau qui sert de matrice à la linogravure comme « le bois du pauvre, servant d’amusement à l’écolier ou pour la gravure d’amateur. ». Parce que pour nous un amateur est avant tout une personne qui aime, qui matérialise ses passions, que nous tendons à toujours plus nous amuser, et que nous sommes pauvres, nous sommes heureux de parler linogravure avec vous, plus encore, d’inviter les ours forestiers pictaviens à révéler une partie de leur univers.

