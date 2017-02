PROPOSITION 9



EXPOSITION DU 03 AU 24 NOVEMBRE

VERNISSAGE LE 03 NOVEMBRE À PARTIR DE 18H

À LA FANZINOTHÈQUE MODERNE

sortie de fanzine, chambre d’ado, pédées, gay-flics, pizza et coca cola

Facial/ est un engagement, un engagement de face.

Facial/ est inactuel et insurrectionnel, intersubjectif et insolent . Facial/ est une ligne de position franche. Non pas frontale mais faciale. De face. En face. En plein milieu de la face.

Facial/ est un mode de relation ; non hiérarchique, autonome et absolument de face. C’est quelque chose d’imprimé sur les visages. Une manière de subjectivité extrême, une contre-gestion de la subjectivité, une disparition possible de la subjectivité.

Facial/ c’est simplement de face, et ça doit se lire comme une position radicale.

Pour la sortie du 2ème numéro du fanzine Facial/, la Fanzinothèque Moderne laisse sa vitrine au collectif éponyme. Chambre d’adolescent, émois, violence, queer et bienveillance.