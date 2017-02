Journée d’étude ARTZINES

« Une définition par l’exemple »

mercredi 7 décembre de 10H à 18h à à l’ESADHar, Rouen

Dans la culture Do It Yourself, les rôles ne sont pas fixes, notamment parce qu’elle repose sur une invitation à l’action : “Fais le toi-même !”. Ses acteurs cumulent donc souvent plusieurs casquettes, tour à tour, artistes, musiciens, organisateurs, théoriciens, etc. Les invités de la journée d’étude ARTZINES sont également tous collectionneurs de fanzines, car ces publications sont accessibles à tous. Rassemblés autour d’une grande table, ils montreront chacun leur tour une sélection des fanzines les plus importants de leurs collections. Le but de cette journée sera de construire par l’exemple une définition du fanzine d’artiste ou artzine. Pour explorer la variété des liens entre culture DIY et art contemporain, les participants montreront des fanzines d’artistes provenant des différents mondes de l’art. Cette journée d’étude donnera lieu à un numéro spécial d’ARTZINES publié à chaud, dans la continuité des débats.

Participants:

Claire Benoit (Phoenix Grayson)

Dominique De Beir (ESADHaR, Friville éditions)

Samuel Etienne (Bricolage Radical)

Moritz Grunke (Artzines.de, Gloria Glitzer, We Make It, Herbarium Riso)

antoine lefebvre editions(ARTZINES, La Bibliothèque Fantastique)

Virginie Lyobard (La Fanzinothèque de Poitiers)

Laura Morsch-Kihn (Le Nouvel Esprit du Vandalisme, Printing on Fire, Festival Rebel Rebel)

Vincent Passerat (Le Gros Monsieur)

Catherine Schwartz (ESADHaR, force de vente)

Julien Sirjacq (ENSBA, The Bells Angels)

Modération:

Antoine Lefebvre (ARTZINES)

Conclusion:

Natalia Bobadilla (Université de Rouen)

Organisation par l’ESADHaR / Edith et ARTZINES :

Dominique De Beir, Catherine Schwartz, Antoine Lefebvre