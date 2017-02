PROPOSITION 10



EXPOSITION DU 16 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER

VERNISSAGE LE 16 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H

À LA FANZINOTHÈQUE MODERNE

>installation >stylisme >vitrine >vernissage

Vava Dudu est une créatrice hors norme. Militante, électron libre de la mode et farouchement indépendante, elle s’active depuis vingt ans sur la scène underground parisienne. C’est une artiste « all over », qui déborde des cadres trop étroits des chapelles artistiques. Son travail, toujours en mouvement, jongle avec les médiums. Elle s’affiche sur textiles comme sur papier, ou encore au micro au sein de son groupe La Chatte. Toujours en dissidence avec la mode et son diktat de l’annonceur, ses journalistes corrompus et ses écoles poussives, elle organise la résistance : récup, cuissardes, drapeaux cheap de fan, motif primitif urbain et savoir-faire de petites mains. Elle voit en un coup d’œil le potentiel de n’importe quel bout de tissus. Un mix joyeux d’influences : la musique punk et new-wave, la rue, mais aussi une connaissance érudite de la mode et de son histoire. Vava Dudu réinventerait-elle un certain tropicalisme ? Le style « Ile de France ».

une proposition du Confort Moderne

www.confortmoderne.fr