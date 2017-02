PROPOSITION 11

EXPOSITION DU 13 JANVIER AU 4 FÉVRIER

VERNISSAGE VENDREDI 13 JANVIER

À l’occasion de la sortie de Breizhskin, bande dessinée réalisée par **DAV GUEDIN et CRAOMAN**, éditée par Ankama Editions, Craoman investit la vitrine de La Fanzinothèque et construit une installation autour de l’univers du livre.

Breizhskin est une plongée en terre bretonne qui retrace l’adolescence de trois jeunes apprentis skinheads et leur rencontre avec un chaman nazi sociopathe.

Mauvais choix, radicalisation, violence.

Un dessin inquiétant, un trait noir et blanc halluciné qui évoque celui de Crumb ou Charles Burns, l’étrangeté du graphisme fait forte impression et s’avère parfait pour raconter les Doc Martens de ces minots au crâne rasé.

Bande dessinée, sérigraphies de CRAOMAN et autres goodies accompagneront une installation faite de dentelles et d’armes en bois.