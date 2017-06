Du 15 au 21 mai, nous nous sommes rendus en territoire brionnais, en Normandie, sur une invitation d’Échelle inconnue pour une série d’événements autour de la mobilité. Création de Fanzines avec les lycéens, exposition, sérigraphie, cinéma mobile etc.

Nous nous sommes déplacés dans plusieurs village de la vallée de la Risle en compagnie du MKN-VAN qui est une lanterne magique, salle de projection, studio d’enregistrement et atelier mobile. Ce ciné-truck a pour objectif de rapprocher des situations de mobilité les unes des autres.



Nous avons, aux côtés du van, présenté des collections de micro-éditions accompagnées d’un atelier de sérigraphie. Une exposition de la collection « fanzine et architecture » a été agencée à la médiathèque de Brionne. Cette exposition est constituée de fanzines, feuillets, sérigraphies en lien avec les questions urbaines. Sont venus s’ajouter deux fanzines réalisés à Brionne avec les adhérents du club lecture de la médiathèque, des jeunes de la mission locale et du secours catholique et des élèves du lycée Augustin Boismard.

Un petit tour en Normandie qui s’est avéré fort fructifiant…