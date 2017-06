DANS MA RUE

exposition de fanzines réalisés par la classe 3ème journalisme du collège Descartes, Châtellerault et des participants à des ateliers organisés dans les médiathèques Georges Rouault (Châtellerault), Micheline Réault (Naintré), Maurice Fombeure (Bonneuil-Mattours), Antoine de St Exupéry (Vouneuil-sur-Vienne), Maurice Bedel (Thuré), centre (Châtellerault)

DU 18 AVRIL AU 27 MAI

VERNISSAGE LE 18 AVRIL À 18H30

ATELIER DE CRÉATION DE MINI-ZINES LE 13 MAI À 14H

MÉDIATHÈQUE CENTRE, CHÂTELLERAULT, 10 Rue Gaudeau Lerpinière

En partenariat avec le collège Descartes, le réseau des médiathèques, l’école d’arts plastiques et l’artothèque de Chatellerault

Projet réalisé grâce au soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine

Depuis le mois d’octobre dernier, nous visitons régulièrement le pays chatelleraudais afin d’y créer des fanzines. L’idée étant d’élaborer un fanzine des fanzines, portfolio accueillant des publications légères ayant été réalisées par plusieurs groupes lors d’ateliers collaboratifs.

Petit à petit, avec des élèves du collèges Descartes et des adhérents des médiathèques de l’agglomération de Châtellerault, nous avons échangé autour des terres, autour des rues, des villes et des campagnes. Nous avons expérimenté différents types de fanzines, et les avons fabriqués. Des mini-zines et des livres d’artistes invraisemblables ont pris forme. Ils ont été coloriés, découpés, photocopiés, recoloriés, collés, sérigraphiés avec soin et amour, puis ont été rassemblés dans deux coffrets différents.

Chacune des éditions créée est présentée à la médiathèque centrale de Châtellerault. En plus de ces fanzines inédits, l‘exposition rassemble des ouvrages issus des quatre coins de la France, réalisés par des collectifs d‘illustrateurs, de graphistes, d’écrivains, de philosophes sauvages, d’ artistes contemporains, de poètes, et accompagnés par des visuels, sérigraphies, macules et transparents issus de productions réalisées ou collectées par la Fanzinothèque.

Un atelier de création de mini-zines aura lieu durant l’exposition. Il se tiendra le 13 avril, à 14H. Dernière chance de glisser un fanzine créé in situ dans l’un des deux coffrets réalisé…

