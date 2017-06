On finit le mois en beauté à Bordeaux avec une rencontre d’éditions pour les petits et les grands enfants – TOO COOL FOR SCHOOL – à l’Union St Jean.

C’est l’occasion de découvrir la collection rassemblée par Fanzine Camping, Disparate et nous-mêmes et de participer à un atelier de création de fanzine collectif.

Mekanik Copulaire sera également de la party !