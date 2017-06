_PROPOSITION 13

_ PROJECT ÙTER / CARLES GOD ET TONINA MATAMALAS

_DU 6 AU 29 AVRIL

_VERNISSAGE LE 6 AVRIL À PARTIR DE 18H ACCOMPAGNÉ D’UNE DISCUSSION ANIMÉE PAR CARLES GOD

_LA FANZINOTHÈQUE MODERNE

La grande affiche symbolique et énigmatique installée dans la vitrine de la Fanzinothèque Moderne au mois d’avril arrive de l’île de Majorque. Elle a été réalisée par les artistes espagnol-e-s Carles Garcia O’Dowd et Tonina Matamalas, inspiré-e-s par le travail du collectif américain Beehive Design Collective, qui utilise la fresque comme outil de transmission d’histoires de résistance contre la mondialisation industrielle et à la colonisation.

Le project Úter est né dans le sillage des nombreuses et intenses mobilisations provoquées en Espagne ces dernières années. En 2014, le gouvernement souhaite interdire l’interruption volontaire de grossesse (sauf en cas de viol ou de grossesse contre-indiquée pour raisons de santé). Carles Garcia O’Dowd et Tonina Matamalas répondent en envisageant la question à travers un récit graphique.

Ce récit est accompagné d’une publication servant de légende détaillée au poster.

À chaque présentation, s’ajoutent des discussions dans lesquelles les artistes racontent le processus élaboré, parlent des histoires qui y sont contées.

Et à Poitiers, un poster inédit du projet sera sérigraphié par la Fanzino.

Bienvenue dans project ùter.

projecteuter.wordpress.com