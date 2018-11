30.11.18, sortie du calendrier 2019, la Fanzinothèque

le 30 novembre, dès 18h30

à la Fanzinothèque, durant le Free Market

Présentation du calendrier 2019 de la Fanzinothèque. Imprimé sur un torchon, il est dessiné par Floriane Musseau.

Floriane Musseau vit et travaille à Poitiers. Elle développe un répertoire de formes imaginaires et fabrique un langage graphique qui lui est propre, souvent constitué de signes, de symboles multiples et primitifs, provenant d’échantillons qu’elle prélève autour d’elle. Il inclut aussi des représentations animales et anthropomorphes souvent schématiques. Elle raconte une nature vivante et habitée, comme autant de tentatives d’aller à la rencontre du monde et de le réinventer à travers les filtres du dessin, de la gravure, de la photographie, ici à travers la sérigraphie.

100 exemplaires disponibles au prix de 10€