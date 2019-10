Jusqu’au 15.09.19 : Installation Arrache-toi un oeil!

La Fanzinothèque vous propose de découvrir une oeuvre aérienne, unique et éphémère créée à l’occasion du festival Less Playboy is More Cowboy par Arrache-toi un oeil!, duo parisien spécialisé dans la sérigraphie, le graphisme et l’illustration composé d’Emy Rojas et Gaspard Le Quiniou.



A voir jusqu’au 15 septembre 2019

Dans l’accueil du Confort Moderne

Entrée libre