Recrutement en Service Civique à La Fanzinothèque 2020

Illustration : détail de la couverture du fanzine FLBLB n°12 (2001), extrait du livre Fanzinorama (Hoëbeke, 2019)



La Fanzinothèque recrute un binôme de motivé.e.s pour un Service Civique de mai à octobre 2020 !



La Fanzinothèque est une association agréée au titre de l’engagement de Service Civique.



A ce titre, La Fanzinothèque accueille à partir du mois de mai 2020 deux personnes en Service Civique pour une mission en binôme. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature.



Conditions :

Avoir entre 16 et 25 ans.

Posséder la nationalité française ou celle d’un Etat membre de l’Espace Économique Européen ou de la Suisse.



Période :

La mission est d’une durée de 6 mois, du lundi 4 mai au samedi 31 octobre 2020.



Thème :

Culture et loisirs



Intitulé :

Initiation et participation à la médiation sur les techniques de micro-édition et d’impression comme moyens d’expérimentation et d’expression des paroles amateurs et de culture en marge.



Description :

Les volontaires formeront un binôme qui partagera une mission commune.



Les activités seront adaptées en fonction du profil de chaque volontaire.



Les volontaires seront formés à la sérigraphie et à la risographie ainsi qu’aux étapes techniques de fabrication d’une publication micro-éditée.



Les volontaires seront initiés aux techniques documentaires utilisées au sein de La Fanzinothèque afin d’être familiers avec les ouvrages qui y sont présentés.



Ces formations visent à garantir aux volontaires, autant que possible, une autonomie leur permettant d’être force de proposition.



Les activités des volontaires se déploieront en lien avec les activités suivantes de l’association : impression en sérigraphie, en risographie et en numérique, ateliers d’éducation artistique et culturelle, expositions, événements, concerts, rencontres, médiation autour de micro-éditions et de la technique de la sérigraphie à travers des ateliers.



Montant de l’indemnité : 473,04 €/mois





Bourse complémentaire : + 107,68 €/mois pour les bénéficiaires du RSA ou les titulaires d’une bourse de l’enseignement supérieur



Prestation complémentaire (pour frais d’équipement, d’hébergement ou de transport) : 107,58 € /mois + tickets restaurant



Durée hebdomadaire : 35 heures



Lieu de la mission :

La Fanzinothèque, sur le site du Confort Moderne, 185 rue du Faubourg du Pont Neuf, 86000 Poitiers, avec déplacements ponctuels.



Profil :



Chaque personne volontaire se reconnaîtra dans les qualités suivantes : sensibilité artistique, sens pratique, logique, curiosité, ouverture d’esprit, sens de la communication et du contact humain, participation, volonté de travailler en équipe, écoute, concertation.



Elle est motivée, intéressée par le projet de La Fanzinothèque. Elle a un intérêt pour la culture en général et les cultures alternatives et de marge en particulier, ainsi que pour les arts visuels, l’édition, l’animation, le travail manuel et l’artisanat. Elle a envie de sensibiliser les publics et de faire connaître au plus grand nombre les activités de La Fanzinothèque.



Candidature :



Lettre de motivation + CV à envoyer avant le 25 mars 2020 à :

recrutement@fanzino.org



La plus grande attention sera accordée à ces éléments.



L’envie de s’impliquer et de s’enrichir tout en valorisant ses atouts seront les critères les plus déterminants.