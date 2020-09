Tout Confort – n°1

Tout Confort, c’est l’émission de radio de l’actualité du Confort Moderne et de ses habitant.e.s. , en partenariat avec Radio Pulsar.



A retrouver en direct chaque dernier vendredi du mois sur le 95.9 FM à Poitiers.



Ecoute en rediffusion sur ce lecteur :



Emission n°1 – octobre 2020



Présentée par Guillaume Gwardeath de La Fanzinothèque, avec Emma Reverseau de l’OH-Confort Moderne et Alexia Toussaint de Jazz A Poitiers.



Invitée de La Fanzinothèque : Delphine Bucher, enregistrée lors de son exposition The Last Best Place au mois d’août.



Rendez-vous le vendredi 30 octobre pour un Tout Confort n°2 consacré à l’actualité du mois de novembre 2020 !