11.03.2021 : Journée menstrueuse à La Fanzinothèque

Les Journées menstrueuses ont lieu à Poitiers le jeudi 11 et le vendredi 12 mars 2021 à la Maison des Étudiants, à L’Espace Mendès France et à La Fanzinothèque.



Pour ce qui est de La Fanzinothèque, rendez-vous le jeudi 11 mars 2021.



Programme prévisionnel :



Après-midi :



• Présentation de La Fanzinothèque et d’une sélection de fanzines sur les règles

• Rencontre avec Catherine Dorion, femme politique québécoise et poétesse•

• Atelier d’écriture (science fiction queer)



• Atelier de design (application de suivi des règles)



Soirée :



• Table ronde



Le programme détaillé, les horaires et les conditions de participation seront annoncés ultérieurement.



Une manifestation proposée par :

Pôle Sciences et Société, Histoire des Sciences

Espace Mendès France — Poitiers

Centre de culture scientifique, technique et industrielle en Nouvelle-Aquitaine



Illustration extraite du fanzine Ragnasses n°1, janvier 2010. Collection de La Fanzinothèque.