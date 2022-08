Bonne Ambiance: une exposition de David Snug 16.09.22 – 19.11.22

Dessinateur et musicien (notamment avec le duo Trotski Nautique), David Snug est un maître de l’humour grinçant et de l’autodérision exacerbée.

« Depuis que j’ai découvert la tablette graphique, j’aime bien faire plein de dessins dessus. Avant, j’aimais bien faire des dessins sur papier, mais c’était fatigant : il fallait faire un crayonné, encrer et gommer le crayonné, et si tu te trompais tu devais tartiner le tout de blanco. Aujourd’hui, grâce à ma tablette graphique, c’est fini tout ça : je peux faire des « Control + Z » à tire-larigot (je ne fais pas « Pomme + Z », je suis de gauche). Et ce que je préfère dans la tablette graphique, c’est que tu peux zoomer dans le dessin pour faire les petits détails, même quand t’as les yeux tout abîmés à force de dessiner. En revanche, ce qui n’est pas tip-top avec la tablette graphique, c’est que tu n’as pas de dessins originaux pour faire des expos. A titre personnel, je dirais que je m’en fiche un peu, car ce qui m’intéresse dans le dessin et la bédé, c’est la reproduction : j’aime bien faire des livres, des fanzines et des tirages grand format, avec de beaux aplats que l’on peut obtenir en colorisant sur ordinateur via le logiciel open source Krita (je n’utilise pas le logiciel Photoshop, je suis de gauche). Pour cette expo, j’ai choisi de montrer 12 tirages grand format réalisés par Stéphane, un ami imprimeur, ainsi que des impressions de planches extraites de mon zine « Bonne ambiance magazine ». Avec la Fanzinothèque, on sort pour l’occasion une version sérigraphiée d’une illustration tirée de ce zine.

Le vernissage de l’expo sera aussi le lancement du N°2 de « Bonne ambiance magazine », qui va s’appeler « Journal d’un curé de camping » ».

Exposition du 16 septembre au 19 novembre 2022, vernissage le vendredi 16 septembre à 19h, avec une performance solo de l’artiste

La Fanzinothèque est ouverte du lundi au vendredi de 12h à 18h, les samedis de 14h à 17h, et lors de certains soirs de concerts. 185, rue du Faubourg du Pont-Neuf, 86000 Poitiers 05 16 34 53 44