Rencontre avec Tanxxx autour de son nouveau livre « D’ultimes croûtes aux coins des yeux »

C’est la fin des croûtes, Vivent les croûtes ! On retrouvera dans ce recueil la recette tant appréciée des strips de Tanxxx qui causent d’un quotidien parfois morose, parfois teinté de fulgurances, et toujours emplie de polésie. Après Toutes les croûtes aux coins des yeux, l’intégrale publiée en 2018, Tanxxx ne s’est pas arrêté et a publié en autoédition ses Supercroûtes.

D’ultimes croûtes aux coins des yeux compilent ces productions d’un auteur désormais plongé dans le marasme de la capitale, mais dont les thèmes de prédilection sont toujours bien présents (rock, zombies, punk, du beurre). L’auteur nous dit dans l’oreillette que c’est la fin des croûtes, qu’après ça c’est fini. Alors faisons une haie d’honneur pour ces instantanés d’énergie créatrice brute.



Rencontre et dédicace le vendredi 16 mai à 18h.

La soirée se prolongera au Confort Moderne avec le vernissage de l’expo « Una puntada para cada desvelo » de Marina de Caro et un concert de Medianoche.