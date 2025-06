Fanzinaction: autoédition & activisme, une expo de Club de Bridge, 13.06.25 – 06.09.25

Des vieux journaux écolos locaux aux autoéditions intimistes des gays et lesbiennes des années 70, la culture du fanzine ouvre des espaces d’expression précieux aux récits minoritaires. L’appropriation des moyens d’édition a toujours été un enjeu d’organisation et de persistance pour celles et ceux dont les vies sont précaires. Mieux encore, c’est souvent de cette fragilité inhérente à leurs existences qu’ils et elles tirent une force créative radicale et avant-gardiste.

Avec FANZINACTION, Club de Bridge s’inscrit dans cette filiation. En présentant une sélection de fanzines archivés à La Fanzinothèque et en les faisant dialoguer avec des créations personnelles, Club de Bridge jette un pont entre des générations dont les vécus ont difficilement été transmis, car situés en dehors du cadre légal et hétéronormatif, car percutés par des crises comme celle du SIDA, par des répressions policières, par des expulsions arbitraires ou des tragédies personnelles. Club de Bridge souligne ainsi la dimension collective à l’œuvre dans la création de fanzines, où les choix esthétiques recoupent les stratégies politiques, où les vies en marge se racontent enfin en pleine page.

Exposition du 13 juin au 6 septembre 2025

Vernissage le vendredi 13 juin à 19h, suivi des concerts de Juniore et Biche proposés par l’Oreille est Hardie/le Confort Moderne.

La Fanzinothèque est ouverte du mardi au vendredi de 12h à 18h, les samedis de 15h à 18h, et lors de certains soirs de concerts.