Féebrile (Festival OFNI #20), 10.11.22 – 26.11.22

Féebrile est une artiste complète. Photographe autodidacte depuis 2006 et écrivaine, elle travaille aujourd’hui autour de la création de masques, décors et accessoires pour donner vie à ses mondes étranges, ses scènes fantasmagoriques teintées d’érotisme.

La Fanzinothèque présentera une sélection de ses fanzines et ses polaroids en même temps que l’exposition qui lui sera consacrée au Bloc à Poitiers dans le cadre du festival OFNI.

Toute la programmation du festival OFNI ici.



Exposition à la Fanzinothèque du 10 au 26 novembre 2022

La Fanzinothèque est ouverte du lundi au vendredi de 12h à 18h, les samedis de 14h à 17h, et lors de certains soirs de concerts.