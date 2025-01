Festival International de la Bande Dessinée, 30.01.25 – 02.02.25

La Fanzino sera encore à Angoulême cette année! Notre stand sera au même endroit que l’année dernière, dans l’espace BD alternative au bout du chapiteau Nouveau Monde, avec des zines, des sérigraphies, et les derniers exemplaires de notre beauzine « V », bientôt épuisé. Notre documentaliste Marie fera parti du jury du prix de la BD alternative, et nous avons l’honneur de prêter des fanzines pour le super expo Hyper BD (Plus d’infos sur l’expo ici).

Du jeudi 30 janvier au dimanche 2 février, Angoulême