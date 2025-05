La Fanzinothèque sera au festival Sauvage à Angoulême (uniquement le vendredi et le samedi).

Militantisme, éducation populaire, débats, stands, ateliers, concerts, et sur le stand de La Fanzino une sélection de fanzines de notre fonds ainsi que des sérigraphies et des zines en vente.



Le 9, 10, et 11 mai 2025

Maison des Peuples et de la Paix

182, rue de Périgueux

Angoulême

Plus d’infos ici.