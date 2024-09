Justice Divine, une exposition de Brulex, 19.09.24 – 16.11.24

Brulex poursuit avec Justice Divine son exploration de la métamorphose apocalyptique de l’espèce humaine et invente des icônes d’un genre nouveau qui mettent en scène la revanche de l’animal sur l’homme. Lorsque celui-ci prie les dieux pour conjurer la misère et la mort, il déclenche une libération chaotique et salvatrice, celle de son corps et de son âme malades, absorbés par les divinités monstrueuses en vue d’une nouvelle ère chimérique. Au sein des flammes qui semblent tout dévorer, nous assistons pourtant à une véritable éclosion, une transformation symbolique et symbiotique, un retour à un état de nature n’ayant rien de réconfortant, mais annonçant plutôt la vengeance terrible du règne animal.

Brulex est un illustrateur et sérigraphe français né en 1986. Créateur polymorphe, il aborde des domaines variés tels que la peinture, l’illustration, l’édition indépendante et les visuels de concert. Des affiches à la micro-édition, il travaille principalement en sérigraphie, sa technique de prédilection.

Son univers est basé sur un style graphique singulier, entre psychédélisme sombre et symbolisme brut, créant des visions teintées de cynisme et de lucidité, inspirées aussi bien par le quotidien que par ses rêves les plus dérangés. Riches en allégories et double-sens, ses images, denses et complexes, célèbrent bien souvent le monde animal et offrent une place privilégiée aux chiens, qui règnent en maître dans le Panthéon personnel de l’artiste.

Expo à La Fanzinothèque du 19 septembre au 16 novembre

Vernissage le 19 septembre à 19h en ouverture du week-end du Grand Mess au Confort Moderne

(programme par ici).

https://brulex.fr