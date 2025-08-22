LA FANZINOTHÈQUE CHERCHE UN.E VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

La Fanzinothèque de Poitiers est une association consacrée à l’archivage et la valorisation des fanzines et micro-éditions. Depuis 1989, La Fanzinothèque conserve et valorise des publications issues du monde entier. C’est à la fois un lieu d’archivage unique au monde, avec une collection de plus de 60 000 ouvrages en consultation libre, et un lieu de création contemporaine, à travers des expositions d’artistes et de micro-éditeurs, des workshops et un atelier d’impression.

La Fanzinothèque développe son projet associatif à travers six types d’activités:

– gestion et valorisation d’un fonds documentaire,

– ouverture d’un espace d’accueil pour les chercheurs et les curieux comprenant une bibliothèque, un espace d’exposition ainsi qu’une librairie,

– organisation d’événements (expositions, rencontres/débats, lectures, concerts…),

– conduite de travaux de recherches sur les fanzines,

– production de travaux artistiques en sérigraphie et en risographie,

– missions de transmission et d’éducation artistique et culturelle (ateliers, workshops, présentations de fanzines, conférences…).

Les locaux sont situés au sein du Confort Moderne (espace dédié à l’art contemporain, les musiques actuelles, les fanzines, l’éducation et la recherche), dans lequel coopèrent trois associations : l’Oreille est Hardie (SMAC, centre d’art, gestionnaire du site), Nage Libre (SMAC) et La Fanzinothèque. Les habitants travaillent ensemble à la conception et l’expérimentation d’un modèle de coopération pour activer le Confort Moderne. Inauguré en décembre 2017, après réhabilitation, cet outil est aujourd’hui composé de deux salles de concert, de trois espaces d’exposition, de résidences d’artistes, de locaux de répétition, d’un restaurant, d’un disquaire, et de La Fanzinothèque.

La Fanzinothèque est adhérente à Astre, le réseau arts plastiques et visuels de Nouvelle Aquitaine.

L’équipe de salarié.e.s de la Fanzinothèque mène à bien les missions définies par le conseil d’administration. Elle rassemble : deux documentalistes, une chargée d’administration, une sérigraphe et un directeur.

La Fanzinothèque est une association agréée au titre de l’engagement de Service Civique.

A ce titre, La Fanzinothèque accueille des volontaires en Service Civique. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature directement à La Fanzinothèque ou via le site du Service Civique.



Conditions:

Avoir entre 18 et 25 ans.

Posséder la nationalité française ou celle d’un état membre de l’Espace Économique Européen ou de la Suisse.



Période et durée de mission:

8 mois : du 15 octobre 2025 au 15 juin 2026.

Thème:

Culture et loisirs



Intitulé:

Aide à la médiation, la communication, et la création autour des fanzines et des micro-éditions.



Description:

Les volontaires apporteront une aide lors des activités suivantes de l’association: ateliers d’éducation artistique et culturelle pour publics divers, médiation autour des micro-éditions, gestion de la collection, impression en sérigraphie, en risographie et en numérique, accueil du public, expositions, événements, rencontres.

Les volontaires seront formés à la sérigraphie et à la risographie ainsi qu’aux étapes techniques de la fabrication d’une publication micro-éditée.

Les volontaires seront initiés aux techniques documentaires utilisées au sein de La Fanzinothèque.

Ces formations visent à garantir aux volontaires, autant que possible, une autonomie leur permettant d’être force de proposition.



Profil:

La personne volontaire se reconnaîtra dans les qualités suivantes: sensibilité artistique, sens pratique, logique, curiosité, ouverture d’esprit, sens de la communication et du contact humain, participation, volonté de travailler en équipe, écoute, concertation.

Elle est motivée, intéressée par le projet de La Fanzinothèque. Elle a un intérêt pour la culture en général et les cultures alternatives et de marge en particulier, ainsi que pour les arts visuels, l’édition, l’animation, le travail manuel et l’artisanat. Elle a envie de sensibiliser les publics et de faire connaître au plus grand nombre les activités de La Fanzinothèque.

La motivation et l’envie de s’impliquer et de s’enrichir tout en valorisant ses atouts sont les critères déterminants.



Montant de l’indemnité: 504,98 €/mois



Prestation complémentaire pour frais d’équipement, d’hébergement ou de transport : 114,85 € /mois.

Bourse complémentaire: +114,95€/mois pour les bénéficiaires du RSA ou les titulaires d’une bourse de l’enseignement supérieur.



Durée hebdomadaire = 28 heures (4 jours par semaine). Travail ponctuel en week-end pour des événements, permanences, déplacements.



Lieu de la mission:

La Fanzinothèque, 185 rue du Faubourg du Pont Neuf, 86000 Poitiers, avec déplacements ponctuels.

Lettre de motivation + CV à envoyer avant le 27 septembre 2025 à:



recrutement@fanzino.org