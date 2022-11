LA FANZINOTHÈQUE RECRUTE SON/SA CHARGÉ.E D’ADMINISTRATION

La Fanzinothèque de Poitiers est une association consacrée à l’archivage et la valorisation des fanzines et micro-éditions. Depuis 1989, La Fanzinothèque conserve et valorise des publications issues du monde entier. C’est à la fois un lieu d’archivage unique au monde, avec une collection de plus de 50.000 ouvrages en consultation libre, et un lieu de création contemporaine, à travers des expositions d’artistes et de micro-éditeurs, des workshops et un atelier d’impression.

La Fanzinothèque développe son projet associatif à travers six types d’activités:

– gestion et valorisation d’un fonds documentaire,

– ouverture d’un espace d’accueil pour les chercheurs et les curieux comprenant une bibliothèque, un espace d’exposition ainsi qu’une librairie,

– organisation d’événements (expositions, rencontres/débats, lectures, concerts…),

– conduite de travaux de recherches sur les fanzines,

– production de travaux artistiques en sérigraphie et en risographie,

– missions de transmission et d’éducation artistique et culturelle (ateliers, workshops, présentations de fanzines, conférences…).

Les locaux sont situés au sein du Confort Moderne (espace dédié à l’art contemporain, les musiques actuelles, les fanzines, l’éducation et la recherche), dans lequel coopèrent trois associations : l’Oreille est Hardie (SMAC, centre d’art, gestionnaire du site), Jazz à Poitiers (SMAC) et La Fanzinothèque. Les habitants travaillent ensemble à la conception et l’expérimentation d’un modèle de coopération pour activer le Confort Moderne. Inauguré en décembre 2017, après réhabilitation, cet outil est aujourd’hui composé de deux salles de concert, de trois espaces d’exposition, de résidences d’artistes, de locaux de répétition, d’un restaurant, d’un disquaire, et de La Fanzinothèque.

La Fanzinothèque est adhérente à Astre, le réseau Arts Visuels de Nouvelle Aquitaine.



L’équipe de salarié.e.s de la Fanzinothèque mène à bien les missions définies par le Conseil d’Administration. Elle rassemble : deux documentalistes, une chargée d’administration, une sérigraphe et un directeur, ainsi que deux volontaires en Service Civique.

Missions :

1/ Gestion financière : établissement, suivi du budget prévisionnel à l’aide de la comptabilité analytique et suivi de la trésorerie au quotidien, en collaboration avec la direction et le conseil d’administration.

2/ Gestion des paies via le logiciel La Paie): établissement des différents documents liés aux ressources humaines (DUE, contrats de travail, parcours de formation, documents de fin de contrat,…), établissement et paiement des salaires, déclarations et paiement des charges sociales, veille et application des nouveautés sociales liées aux droits du travail et à la Convention Collective National ECLAT.

3/ Gestion comptable via le logiciel EBP : classement et saisie des documents comptables (factures fournisseurs et clients, écritures bancaires et opérations diverses) et de l’analytique, émission des factures de vente, suivi de la caisse, paiement des factures fournisseurs, suivi des dettes clients, clôture des comptes en lien avec le cabinet comptable et le commissaire aux comptes.

4/ Gestion administrative : Subventions / Partenariats : rédaction de la partie administrative des dossiers de demande d’aides, comptes rendus financiers des subventions (DRAC/REGION/VILLE).

Manifestations : demandes d’autorisation et de matériel et suivi des démarches

Contrats / Conventions : suivi des abonnements et contrats assureur, téléphonie / internet et autres contrats de maintenance divers, édition des conventions pour les artistes accueillis en résidence.

Confort Moderne : travail en coopération avec l’Oreille est Hardie et Jazz à Poitiers sur les thématiques administratives liées au site

5/ Gestion de la librairie et du dépôt vente : établissement des bons de dépôt, suivi des dépôts et des ventes, enregistrement des nouveaux produits, paiement des dépositaires, renouvellement du stock.

6/ Tâches partagées : accueil du public, organisation, rangement et nettoyage de l’espace de travail et des espaces communs, préparation des évènements

Profil :

– Expérience solide en administration et gestion

– Expérience dans le domaine associatif

– Savoir rédiger des documents adaptés aux différents contextes : dossier et bilan de subvention, rapport d’activités

– Savoir chercher l’information

– Maîtrise des outils de paie et de comptabilité (La Paie et EBP)

– Maîtrise des outils informatiques

– Bonne capacité rédactionnelle et aisance à l’oral

– Travail en équipe

– Autonomie, rigueur, capacité de dialogue, sens de la convivialité et de l’accueil

– Disponibilité ponctuelle en soirée, le week-end pour des événements sur le site

– Une bonne culture générale (intérêt pour les arts visuels, la musique, la littérature) et une connaissance des cultures alternatives, des fanzines et micro-éditions, serait un plus.

CDI à temps partiel, 24 heures hebdomadaires, rémunération échelon D, coefficient 320 de la CCN ECLAT + tickets restaurant (6€)

Période d’essai : deux mois

Adressez votre CV et lettre de motivation à l’intention de Monsieur le Président par courrier électronique et/ou voie postale avant le 30 novembre 2022 à :

recrutement@fanzino.org



La Fanzinothèque, 185, rue du Faubourg du Pont-Neuf, 86000 Poitiers

Dates des entretiens des candidats retenus : du 5 au 9 décembre 2022

Poste à pourvoir le 2 janvier 2023

www.fanzino.org