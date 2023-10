La Fanzinothèque recrute un.e volontaire en service civique

La Fanzinothèque de Poitiers est une association consacrée à l’archivage et la valorisation des fanzines et micro-éditions. Depuis 1989, La Fanzinothèque conserve et valorise des publications issues du monde entier. C’est à la fois un lieu d’archivage unique au monde, avec une collection de plus de 50.000 ouvrages en consultation libre, et un lieu de création contemporaine, à travers des expositions d’artistes et de micro-éditeurs, des workshops et un atelier d’impression.

La Fanzinothèque développe son projet associatif à travers six types d’activités:

– gestion et valorisation d’un fonds documentaire,

– ouverture d’un espace d’accueil pour les chercheurs et les curieux comprenant une bibliothèque, un espace d’exposition ainsi qu’une librairie,

– organisation d’événements (expositions, rencontres/débats, lectures, concerts…),

– conduite de travaux de recherches sur les fanzines,

– production de travaux artistiques en sérigraphie et en risographie,

– missions de transmission et d’éducation artistique et culturelle (ateliers, workshops, présentations de fanzines, conférences…).

Les locaux sont situés au sein du Confort Moderne (espace dédié à l’art contemporain, les musiques actuelles, les fanzines, l’éducation et la recherche), dans lequel coopèrent trois associations : l’Oreille est Hardie (SMAC, centre d’art, gestionnaire du site), Jazz à Poitiers (SMAC) et La Fanzinothèque. Les habitants travaillent ensemble à la conception et l’expérimentation d’un modèle de coopération pour activer le Confort Moderne. Inauguré en décembre 2017, après réhabilitation, cet outil est aujourd’hui composé de deux salles de concert, de trois espaces d’exposition, de résidences d’artistes, de locaux de répétition, d’un restaurant, d’un disquaire, et de La Fanzinothèque.

La Fanzinothèque est adhérente à Astre, le réseau arts plastiques et visuels de Nouvelle Aquitaine.



L’équipe de salarié.e.s de la Fanzinothèque mène à bien les missions définies par le Conseil d’Administration. Elle rassemble : deux documentalistes, une chargée d’administration, une sérigraphe et un directeur, ainsi que deux volontaires en Service Civique.

La Fanzinothèque est une association agréée au titre de l’engagement de Service Civique.

A ce titre, La Fanzinothèque accueille des volontaires en Service Civique. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature directement à La Fanzinothèque ou via le site du Service Civique.



Conditions:

Avoir entre 18 et 25 ans.

Posséder la nationalité française ou celle d’un état membre de l’Espace Économique Européen ou de la Suisse.



Période et durée de mission:

8 mois : du 13 novembre 2023 au 12 juillet 2024

Thème:

Culture et loisirs



Intitulé:

Initiation et participation à la médiation sur les techniques de micro-édition et d’impression comme moyens d’expérimentation et d’expression des paroles amateurs et de culture en marge.



Description:

Les activités seront adaptées en fonction du profil de chaque volontaire.

Les volontaires seront formés à la sérigraphie et à la risographie ainsi qu’aux étapes techniques de fabrication d’une publication micro-éditée.

Les volontaires seront initiés aux techniques documentaires utilisées au sein de La Fanzinothèque afin d’être familiers avec les ouvrages qui y sont présentés.

Ces formations visent à garantir aux volontaires, autant que possible, une autonomie leur permettant d’être force de proposition.

Les activités des volontaires se déploieront en lien avec les activités suivantes de l’association : impression en sérigraphie, en risographie et en numérique, ateliers d’éducation artistique et culturelle, expositions, événements, concerts, rencontres, médiation autour de micro-éditions et de la technique de la sérigraphie à travers des ateliers, gestion de la collection.

Profil:

La personne volontaire se reconnaîtra dans les qualités suivantes: sensibilité artistique, sens pratique, logique, curiosité, ouverture d’esprit, sens de la communication et du contact humain, participation, volonté de travailler en équipe, écoute, concertation.

Elle est motivée, intéressée par le projet de La Fanzinothèque. Elle a un intérêt pour la culture en général et les cultures alternatives et de marge en particulier, ainsi que pour les arts visuels, l’édition, l’animation, le travail manuel et l’artisanat. Elle a envie de sensibiliser les publics et de faire connaître au plus grand nombre les activités de La Fanzinothèque.

La motivation et l’envie de s’impliquer et de s’enrichir tout en valorisant ses atouts sont les critères déterminants.



Montant de l’indemnité: 496,93€/mois



Bourse complémentaire: + 111,45€/mois pour les bénéficiaires du RSA ou les titulaires d’une bourse de l’enseignement supérieur.

Prestation complémentaire pour frais d’équipement, d’hébergement ou de transport : 113,02 € /mois + tickets restaurant.



Durée hebdomadaire = 28 heures (4 jours par semaine)



Lieu de la mission:

La Fanzinothèque, 185 rue du Faubourg du Pont Neuf, 86000 Poitiers, avec déplacements ponctuels.

Lettre de motivation + CV à envoyer avant le 29 octobre à:



recrutement@fanzino.org