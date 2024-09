La Petroleuse a 20 ans! 19.09.24 – 16.11.24

LA PETROLEUSE est une librairie en ligne basée en terre poitevine depuis 2004. A la barre, Mat von Petrolo garde le cap contre vents et marées avec pour boussole un état d’esprit punk et DIY.

LA PETROLEUSE est branchée sur les cultures en marge, mutantes, radicales, déviantes, étranges, bizarres, alternatives, indépendantes, undergrounds et engagées.

LA PETROLEUSE est un électron libre et iconoclaste, sans dieu ni maître au pays du rock’n’roll. Un seul leitmotiv: faire accorder lutte et plaisir, réflexion et amusement, mauvais esprit et esprit critique.

LA PETROLEUSE aime brasser les genres, sérieux et futiles, politiques et esthétiques.

LA PETROLEUSE désire autant vous remuer les méninges qu’émerveiller vos mirettes ! Maîtres à penser et donneurs de leçons, curés de tous poils et orthodoxes bien-pensants, grands chefs et petits flics, boy-scouts et prêchi-prêcheurs, pisse-froid et cul-bénit passez votre chemin. Strictly Antifascist !



Pour fêter les 20 ans de La Petroleuse, des camarades illustrateurs de talent et ami(e)s de la librairie ont répondu présent en offrant un dessin comme une bougie d’anniversaire à souffler.

Avec: Thierry Guitard, Toma Sickart, Chester, Marko Blasting Dead, Slo, Besseron, Alex Ratcharge, Bertrand Lanche, Vincent VanGogo, TanXXX, Denis Grrr, Delphine Bucher, Loic Eulchien, Mimi Traillette, Jason Gangrene, Moolinex, Rafto.



Expo à La Fanzinothèque du 19 septembre au 16 novembre

Vernissage le 19 septembre à 19h en ouverture du week-end du Grand Mess au Confort Moderne

(programme par ici).



