L’emprunt des fanzines continue pendant le confinement !

Clique et collecte ? Clique et rapplique ? Retrait à la grille ? Fanzines de première nécessité ?



Peu importe le nom, vous comprenez l’idée : pendant la période de fermeture au public du Confort Moderne pour cause de confinement, les usagers de proximité peuvent continuer à emprunter des fanzines.



La réservation des fanzines se fait par courriel auprès des documentalistes : fanzino@fanzino.org



Le catalogue est disponible en ligne ici : https://fanzinotheque.centredoc.fr/



Le retrait et retour des fanzines réservés se font sur rendez-vous au niveau du portail du Confort Moderne les lundis et les jeudis de 14h00 à 18h00.



Les modalités d’emprunt sont inchangées : il faut être adhérent à une des trois associations du Confort Moderne (La Fanzinothèque, l’OH ou Jazz A Poitiers), et on peut emprunter trois documents pendant trois semaines.



Visuel extrait de Voyage Maison, Lison De Ridder, mai 2020