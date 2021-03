Du 05.04.21 au 13.06.21 : Ménage à Trois

Ce printemps, la ville de Poitiers accueille Amour Fou, intimité et création, projet multipartenaires piloté par le Musée Sainte-Croix : “Auguste Rodin et Camille Claudel, Man Ray et Kiki de Montparnasse, Marc et Bella Chagall, Picasso et Dora Maar, Jean Cocteau et Jean Marais… Vous découvrirez comment la relation de couple peut être à la fois un moteur, mais aussi un écueil à la création.”



Dans ce cadre, La Fanzinothèque convie le fanzine Ménage à Trois à prendre possession de sa vitrine pour s’exprimer sur le thème du polyamour.



Fanzine autobiographique et féministe rédigé en espagnol, Ménage à Trois est la création du trio composé de La Señorita, I. Dance et Thomas. La série a débuté en 2013, quand les trois vivaient ensemble à Poitiers. Chaque numéro est l’occasion d’expérimenter en textes et en images sur un sujet choisi, et de proposer à une star invitée de venir batifoler en leur compagnie. Parmi les thèmes abordés : le couple, le changement de sexe, le poil, ma meilleure amie, frères et sœurs, mon groupe préféré, etc.



Il est possible de se procurer les exemplaires de Ménage à Trois dans les librairies La Negra (Madrid), Fatbottom (Barcelone) et à La Fanzinothèque (Poitiers).



En vitrine et en suspension à La Fanzinothèque.

Du 5 avril au 13 juin 2021.

Poliamores perros, par Thomas. Extrait de Ménage à Trois n°7 (2015)

Traduction :



La première fois que j’ai entendu le mot “polyamour”, c’était quand Irene a habité chez Odile pendant deux mois.

– Polyamour

– Génial !

Odile et moi entamions une relation amoureuse (à la même époque, nous avons créé tous les trois le fanzine Ménage à Trois)