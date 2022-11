Os Murmúr(i)os de Coimbra / Les Murmur(e)s de Coimbra, 14.10.22 – 05.11.22

Exposition « Os Murmúr(i)os de Coimbra / Les Murmur(e)s de Coimbra »



Dans le cadre du jumelage Poitiers-Coimbra, une délégation de Poitiers s’est rendue en juin 2022 une semaine dans la cité universitaire portugaise pour des rencontres littéraires.

Si le séjour fut trop court pour découvrir l’activité fanzinistique de la ville, au moins ce fut l’occasion de parcourir les rues, les parcs et les cafés, et de constater que l’expression militante, do-it-yourself et populaire s’étalait au grand jour sur les murs, recouverts de graffs, affiches, pochoirs et tags impétueux.

Une petite visite en photos de ce que racontent les murs de Coimbra, dans le cadre du festival « Avants-Bruits de Langues: la ville au miroir des mots ».



Exposition à la Fanzinothèque du 14 octobre au 5 novembre 2022

La Fanzinothèque est ouverte du lundi au vendredi de 12h à 18h, les samedis de 14h à 17h, et lors de certains soirs de concerts.