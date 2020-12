Ouverture de Noël de La Fanzinothèque

Le contexte de cette fin d’année a beau être compliqué, La Fanzinothèque maintient sa traditionnelle ouverture de Noël.



Comme le savent les habitués, c’est l’occasion parfaite pour trouver un cadeau qui sorte de l’ordinaire : affiches sérigraphiées, micro-éditions, livres d’art en tirage limité ou goodies qui vous surprendront !



Les ouvrages des éditions Adverse feront l’objet d’une belle mise en avant, dans le cadre de l’exposition qui leur est consacrée.



En outre, vous trouverez sur place les productions des associations Jazz A Poitiers et l’OH/Le Confort Moderne, nos voisins, amis et partenaires.



Bien entendu, les normes sanitaires en vigueur seront respectées à fond les ballons : un fan de fanzines tous les 8 mètres carrés maximum, gel hydro-alcoolique à la température parfaite et bonne humeur collective sous les masques individuels.

Ouverture sans interruption du mardi 15 au mercredi 23 décembre de midi à 18h00 !



Paiement par chèques ou en espèces.

Le 23 décembre au soir, ce sera la fermeture annuelle de La Fanzinothèque.



Ouverture administrative dès le lundi 4 janvier 2021.



Ouverture aux usagers de la Fanzinothèque et accueil du public à partir du vendredi 15 janvier 2021.



Vernissage de l’exposition Adverse le jeudi 21 janvier 2021.

Illustrations : Charlie Schlingo et Jano, dans le magazine Viper n°5 spécial noël (décembre 1982, collection La Fanzinothèque).