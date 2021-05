Ovni Vu Ni Connu (collectif Off Screen / fanzine Même Pas Mal)

Collectif dédié au cinéma bis, l’association Off Screen (basée à La Roche-Sur-Yon) possède plusieurs tentacules : projection de films, production vidéo, illustration et fanzinat, avec le fanzine Même Pas Mal.



L’exposition Ovni Vu Ni Connu est créée par Off Screen à l’invitation de La Fanzinothèque.

“Le double programme est apparu aux USA . Les exploitants de salle proposaient deux films pour le prix d’un. Le premier film « A » avait un budget conséquent alors que le second « B » se contentait d’un budget (très) restreint. Ce sont les techniciens de la Fox qui avaient naturellement surnommés les films « A movies » ou « B movies » selon qu’ils étaient tournés dans les grands studios, signalés par la lettre A sur le cadastre, ou les plus petits, signalés eux par la lettre B. Les séries B deviendront les étendards des films de genre : sexploitation, blackploitation, bruceploitation, etc. »

Fanzine Même Pas Mal, n°12

La Fanzinothèque conserve précieusement tous les numéros publiés par le fanzine Même Pas Mal, l’ensemble constituant une remarquable série dédiée aux expressions les plus singulières du cinéma de marge, films bis, série B ou « B movies » : les enfants sauvages (n°5), le punk (n°8), la vaudou (n°9), les cannibales (n°10), la cavale (n°11), le moyen-âge (n°13), la dope (n°14), les amours torrides (n°15), le loup-garou (n°17), le cuir (n°18) et bien sûr… les ovnis, le thème du n°12, et source inépuisable d’inspiration.



Outre la collection intégrale du fanzine Même Pas Mal, le collectif Off Screen a souhaité profiter de l’invitation de La Fanzinothèque pour montrer aux visiteurs le travail préparatoire de leur futur court métrage : « Les disparus de Mervent ».



La majeure partie de la salle expo sera occupée par des maquettes représentant la ville de La Roche-sur-Yon en 2550. Ces maquettes ne sont autres que le décor construit pour le tournage de scènes du court métrage.



Croquis © Off Screen

Ovni vu ni connu

du vendredi 14 mai au dimanche 11 juillet 2021

A La Fanzinothèque, salle expo

Entrée libre

Bientôt disponible : affiche sérigraphiée, création originale Off Screeen