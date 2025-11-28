Ratas, une exposition de Émilie Plateau & Nicolas Moog, 28.11.25 – 28.02.26

« Murs colorés et balafrés, trottoirs couturés de cicatrices, vacarme puissant et incessant, ciel zébré de vols d’avions grande ligne et une humanité qui court et qui grouille, qui rit comme on crie. Arriver à Ciudad de Mexico et recevoir ça en plein visage, voilà ce que les RATAS Émilie Plateau & Nicolas Moog ont essayé de conter dans leur Fanzine RATAS, petit ouvrage à l’italienne qui compte dans la bibliographie de la Belge et du Français.».

Au programme de cette exposition : des dessins, des dioramas, des sérigraphies et des surprises.

Vernissage le vendredi 28 novembre à 19h, suivi de deux concerts proposés par le Confort Moderne (Équipe de foot et Fragile).

Expo du 28 novembre au 28 février à La Fanzinothèque