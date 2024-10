Présentation du livre à paraître de Patrick Foulhoux « Black & Noir, enragez-vous ! » (éd. Metro Beach) en présence de Guillaume Gwardeath, éditeur et préfacier et d’autres intervenants (à annoncer).

De la moitié des années 80 jusqu’au début des années 2000, Black & Noir a été le nom d’une émission de radio, d’une organisation de concerts, d’un label de disques, et l’enseigne de trois disquaires : à Angers, la ville où tout a commencé, puis à Bordeaux et à Nantes. Produisant essentiellement des disques de groupes français (Dirty Hands, Les Shaking Dolls, Burning Heads, Drive Blind, Deity Guns, Hint…), la structure créée notamment par le chanteur des Thugs a laissé le souvenir d’un label pertinent, exigeant, intègre et éthique. Son histoire est aussi celle d’activistes de l’ombre à une époque où le rock indépendant en France devait tout bâtir pour exister…

L’auteur, Patrick Foulhoux, est un spécialiste reconnu du rock indépendant français et international. Il a contribué à de nombreuses publications au fil des années, telles que Violence, Rolling Stone, Punk Rawk, Dig It, Abus Dangereux, Rock Sound, Plugged, etc. Il est notamment l’auteur de Les Thugs Radical History, (Le Boulon, 2020), Hache tendre & gueules de bois (Kyklos, 2021) ou du roman Opération Ace of Spades (Mono-Tone, 2024).

Rencontre suivie des concerts de We Hate You Please Die + The Mystery Lights au club du Confort Moderne.



Mercredi 9 octobre à 19h à La Fanzinothèque

www.metrobeach.fr/black-noir-enragez-vous