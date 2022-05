SxAxL: sortie de zine, édition de sérigraphie, expo, 06/05/22 – 31/05/22

SxAxL (AKA Steve Naffrechoux), est un créateur de fanzines poitevin et prolifique. Il présentera des planches originales des ses zines, ainsi qu’un fanzine tout neuf et une édition de sérigraphie tirée dans notre atelier.

Vernissage le vendredi 6 mai à 19h à La Fanzinothèque (Poitiers), expo du 6 au 31 mai. Entrée libre.

La Fanzinothèque est ouverte du lundi au vendredi 12h – 18h, les samedis 14h – 17h, et certains soirs de concerts.