ULTRAS: 40 ans de fanzines dans le mouvement supporters 10.06.22 – 03.09.22

ULTRAS : 40 ans de fanzines dans le mouvement supporters

Cela fait maintenant plus de 40 ans que fanzine et mouvement Ultra’ ne peuvent être dissociés. Dès l’apparition du mouvement dans l’Italie des années 70, les jeunes qui garnissent les tribunes populaires comprennent l’importance de laisser une trace de leur style de vie. Ils prennent donc la plume pour relater leurs déplacements, leurs actions et plus largement tout ce qui fait la vie d’un ultra. Le fanzine est à la fois un outil d’information et un objet de mémoire.

À l’arrivée des premiers ultras français dans les années 80, le fanzine s’exporte lui aussi et va gagner les tribunes de l’hexagone. Il s’achète au stade, reste souvent interne aux groupes, se passe de la main à la main, garde toujours un ton décalé tout en se voulant un vecteur de la mentalité de chaque groupe.

Puis les années 90 voient l’émergence des « généralistes » qui vont toucher l’ensemble des tribunes et donner un nouvel élan au mouvement puisque leur diffusion se veut être à grande échelle. L’essor d’internet du début de siècle fait de la concurrence au support. Si les groupes Ultras, fiers de leur anachronisme, continuent de publier régulièrement des zines, les temps sont plus durs pour les fanzines généralistes.

Ces dernières années sont l’occasion d’un retour en grâce avec l’apparition de Gazzetta Ultra’ qui relate la vie des tribunes en France, en Europe et de part le monde, le tout accompagné d’une recrudescence des fanzines sortis par les groupes.

Cette exposition a pour but de mettre en lumière cette culture qui fait partie intégrante de la vie des supporters les plus actifs des stades. Vous aurez l’opportunité de découvrir l’histoire du mouvement et du fanzine ultra, ses racines et ses évolutions pour mieux comprendre l’importance de ce support. Elle est le fruit d’une étroite collaboration avec les équipes de la Fanzinothèque de Poitiers, débutée l’été dernier lors des Universités d’été du Fanzine auxquelles nous avons eu la chance d’être invités. Leur curiosité et leur passion les ont poussés à vouloir en savoir plus sur ce courant du fanzinat et l’idée d’exposer sur le sujet est rapidement apparue. La squadra Gazzetta Ultra’ s’est donc mise au travail pour vous permettre de plonger dans notre quotidien mais aussi celui de milliers d’ultras, en France et en Europe.

Nous tenons bien évidemment à remercier la Fanzinothèque de Poitiers pour leur confiance ainsi que toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser cette exposition.

Nous espérons qu’elle vous sera riche d’informations et que vous passerez un agréable moment en parcourant ses murs.

Bonne visite et longue vie aux fanzines ultras !

Squadra Gazzetta

Exposition du 10 juin au 3 septembre 2022, vernissage le vendredi 10 juin à 19h

La Fanzinothèque est ouverte du lundi au vendredi de 12h à 18h, les samedis de 14h à 17h, et lors de certains soirs de concerts. 185, rue du Faubourg du Pont-Neuf, 86000 Poitiers 05 16 34 53 44

www.fanzino.org