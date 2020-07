Du 24.07 au 26.07 : Distroboto, battes de baseball et autres objets emblématiques de La Fanzinothèque

La Fanzinothèque est descendue à la cave et est montée au grenier pour sortir de la poussière son distroboto et autres objets dont il s’agira d’expliquer les raisons de la présence ici : battes de baseball (customisées par la Repro du Léman), boîtes de conserve (du Supermarché Ferraille), poupées étranges (de Caroline Sury ou du Dr Ciou) et bien d’autres encore ! Bric à brac de qualité !

Une exposition thématique de l’été 2020

Vendredi 24 juillet de 18h00 à 22h00

Samedi 25 juillet de midi à 18h00

Dimanche 26 juillet de midi à 18h00

Entrée libre