la Fanzinothèque se situe dorénavant :

158 GRAND’RUE, POITIERS

contact : 05 16 52 11 99

L’AVENT DU CALENDRIER

SORTIE LE 10 DÉCEMBRE À LA FANZINOTHÈQUE MODERNE

Un calendrier mural réalisé par la Fanzinothèque est en train de se finaliser dans les recoins colorés de son laboratoire.

ΔΔΔ imprimé en sérigraphie

ΔΔΔ 24×34 cm

ΔΔΔ 150 exemplaires numérotés

ΔΔΔ illustrations inédites

ΔΔΔ 20€

Il rassemble 13 illustrations réalisées par des artistes mystérieux qui ont croisé notre chemin en 2016…

Nous présenterons et mettrons en vente ce chouette objet de papier

SAMEDI 10 DÉCEMBRE, à partir de 11H

à la Fanzinothèque Moderne, 158 Grand’rue, Poitiers

Dès le 1 décembre, une installation créé par Roberta Gottardo accompagnera la sortie du calendrier.

Si vous souhaitez commander le calendrier, n’hésitez pas à nous contacter : fanzino@fanzino.org

PROPOSITION 10



EXPOSITION DU 16 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER

VERNISSAGE LE 16 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H

À LA FANZINOTHÈQUE MODERNE

Vava Dudu est une créatrice hors norme. Militante, électron libre de la mode et farouchement indépendante, elle s’active depuis vingt ans sur la scène underground parisienne. C’est une artiste « all over », qui déborde des cadres trop étroits des chapelles artistiques. Son travail, toujours en mouvement, jongle avec les médiums. Elle s’affiche sur textiles comme sur papier, ou encore au micro au sein de son groupe La Chatte. Toujours en dissidence avec la mode et son diktat de l’annonceur, ses journalistes corrompus et ses écoles poussives, elle organise la résistance : récup, cuissardes, drapeaux cheap de fan, motif primitif urbain et savoir-faire de petites mains. Elle voit en un coup d’œil le potentiel de n’importe quel bout de tissus. Un mix joyeux d’influences : la musique punk et new-wave, la rue, mais aussi une connaissance érudite de la mode et de son histoire. Vava Dudu réinventerait-elle un certain tropicalisme ? Le style « Ile de France ».

une proposition du Confort Moderne

www.confortmoderne.fr

Journée d’étude ARTZINES

« Une définition par l’exemple »

mercredi 7 décembre de 10H à 18h à à l’ESADHar, Rouen

Dans la culture Do It Yourself, les rôles ne sont pas fixes, notamment parce qu’elle repose sur une invitation à l’action : “Fais le toi-même !”. Ses acteurs cumulent donc souvent plusieurs casquettes, tour à tour, artistes, musiciens, organisateurs, théoriciens, etc. Les invités de la journée d’étude ARTZINES sont également tous collectionneurs de fanzines, car ces publications sont accessibles à tous. Rassemblés autour d’une grande table, ils montreront chacun leur tour une sélection des fanzines les plus importants de leurs collections. Le but de cette journée sera de construire par l’exemple une définition du fanzine d’artiste ou artzine. Pour explorer la variété des liens entre culture DIY et art contemporain, les participants montreront des fanzines d’artistes provenant des différents mondes de l’art. Cette journée d’étude donnera lieu à un numéro spécial d’ARTZINES publié à chaud, dans la continuité des débats.

Participants:

Claire Benoit (Phoenix Grayson)

Dominique De Beir (ESADHaR, Friville éditions)

Samuel Etienne (Bricolage Radical)

Moritz Grunke (Artzines.de, Gloria Glitzer, We Make It, Herbarium Riso)

antoine lefebvre editions(ARTZINES, La Bibliothèque Fantastique)

Virginie Lyobard (La Fanzinothèque de Poitiers)

Laura Morsch-Kihn (Le Nouvel Esprit du Vandalisme, Printing on Fire, Festival Rebel Rebel)

Vincent Passerat (Le Gros Monsieur)

Catherine Schwartz (ESADHaR, force de vente)

Julien Sirjacq (ENSBA, The Bells Angels)

Modération:

Antoine Lefebvre (ARTZINES)

Conclusion:

Natalia Bobadilla (Université de Rouen)

Organisation par l’ESADHaR / Edith et ARTZINES :

Dominique De Beir, Catherine Schwartz, Antoine Lefebvre

SITE EN PERSPECTIVE DE RECONSTRUCTION

Dans l’attente d’un nouveau site qui ne tardera guère, nous ne tenons plus rigoureusement celui-ci à jour. Pardon pour les désagréments occasionnés.



fanzino(at)fanzino.org

