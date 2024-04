INFLUX, Olivier Rigaud, 12.04.24 – 31.05.24

« Influx » : propagation d’une excitation dans les nerfs / influence



Quelles conséquences mentales et sociétales au fait d’avoir des images qui nous arrivent partout et tout le temps ? Et d’être dans une nouvelle réalité où avec l’IA on ne peut plus distinguer le vrai du faux ?

Influx est une exploration visuelle des collisions entre notre quotidien et le flux des images. C’est d’abord une série de 12 grandes images drôles/grinçantes sur l’omniprésence (choisie ou subie) des écrans : à la maison, dans les transports, au travail, dans des lieux publics, entre ami·es… Chacune de ces peintures très pop contient une image d’écran, dont le contenu surgi dans le quotidien. Difficile de s’extraire du flux permanent qui nous sollicite, nous gave d’images, et nous somme de réagir. Quels effets ces informations, ces confrontations visuelles et cette sur-stimulation ont-elles sur notre cerveau, notre bien-être, notre vivre-ensemble ?

Ce sujet est ancien et bien documenté, mais la démocratisation des « intelligences artificielles » génératives, qui permettent de créer des fausses images photo-réalistes, amène une nouvelle dimension à cette problématique – que j’explore depuis 2022 avec le collectif Monomania.

Afin de souligner lourdement que plus aucune image ou vidéo ne peut être prise pour argent comptant, le collectif a produit avec l’IA de fausses images de contenus. Crédibles de loin (mais non retouchées, les bugs de l’IA étant un témoignage intéressant de leurs capacités réelles), elles servent aussi d’avertissement : avant de réagir à une info ou à une image, il est plus que

jamais impératif d’en vérifier la source. La sensibilisation aux deepfakes est aujourd’hui capitale.

En complément, la Fanzinothèque propose sur le site une sélection de fanzines à consulter. Car si l’on peut réagir en ligne au tsunami des flux, on peut aussi s’en extraire et revendiquer la lenteur, la matérialité et l’indépendance du fanzine, hors perfusion des réseaux et de l’infinite

scrolling. Histoire de reprendre la main et un peu d’oxygène, dans un monde de plus en plus grignoté par le virtuel.

– Olivier Rigaud

Sur invitation de La Fanzinothèque de Poitiers, projet élaboré par l’artiste dans le cadre d’un dispositif d’Education Artistique et Culturelle entre le Département de la Vienne, le collège Joachim du Bellay de Loudun, et La Fanzinothèque.

Exposition du 12 avril au 31 mai 2024

Hôtel du Département de la Vienne

Place Aristide Briand (à droite de la Préfecture)

Tout public / Accès libre et gratuit

Infos : 05 49 55 66 00

Horaires : lundi-vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30, sauf vendredi fermeture à 16h30