Gong Créole, 22.03.24 – 01.06.24

“Gong Créole est une petite maison d’édition et un label de musique afro-expérimentale créé à Nantes en 2018 dans le but d’explorer des territoires graphico-poétiques dans la micro-édition et l’expérimentation sonore et visuelle. Pensé comme un laboratoire collectif, nous éditons des zines, des livres uniques, et autres poésies brutes dans le but de promouvoir le D.I.Y sur papier, la culture caribéenne et la création sans frontières. Invité par la Fanzinothèque de Poitiers, nous sommes heureux de vous présenter nos créations suantes et brutes avec une sélection de nos artistes depuis 7 ans d’existence ! Vinn vwè sa !”

Exposition du 22 mars au 1 juin 2024

Vernissage le vendredi 22 mars à 19h, suivi des concerts de Christine Abdelnour et Three Tsuru Origami dans le cadre de la Baïne de mars proposée par Jazz à Poitiers.

La Fanzinothèque est ouverte du lundi au vendredi de 12h à 18h, les samedis de 14h à 17h, et lors de certains soirs de concerts.