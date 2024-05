Stripburger: 30 ans à faire une scène, 07.06.24 – 07.09.24

Vernissage le vendredi 7 juin à 19h

Exposition du 7 juin au 7 septembre 2024

Workshop collage zine : le samedi 8 juin de 14h à 18h, atelier de création de fanzine de collage avec Andrej Štular. Gratuit, à partir de 15 ans, inscriptions à La Fanzinothèque où sur le site du Pass Culture.

Stripburger est un magazine de bandes dessinées mordant avec un caractère particulier et une vision cosmopolite unique qui a été publié pour la première fois en 1992. En trois décennies, il est passé d’un fanzine visuel expérimental à l’un des acteurs les plus importants et les plus actifs de la scène slovène et internationale de la bande dessinée, et un fervent promoteur de la culture de la bande dessinée indépendante et alternative. Beaucoup d’auteur.e.s reconnu.e.s ont commencé leur carrière créative dans les pages de Stripburger.

L’exposition présentera le meilleur des 30 années de production imprimée de Stripburger : non seulement des pages originales de bandes dessinées sélectionnées, mais aussi une grande quantité d’autres goodies graphiques et imprimés, affiches sérigraphiées et en riso, couvertures, bandes dessinées et éditions spéciales telles que Honey Talks, Greetings de Cartoonia, GolažGollage, Stripble et Workburger. Un accent particulier sera mis sur les gros morceaux anthologie anniversaire intitulée Dirty Thirty: Thirty Years of Making a Scene, présentant les comix les plus vibrants et graveleux des 30 premières années d’histoire de Stripburger.

Signées par un groupe d’artistes de bande dessinée slovènes et internationaux, les œuvres exposées représentent toute la diversité, unicité et variété qui ont caractérisé Stripburger depuis sa création jusqu’à aujourd’hui.

Les artistes slovènes inclus dans l’exposition (œuvres d’art originales) :

Andrej Štular, David Krančan, Gašper Rus, Marko Kociper, Martin Ramoveš, Kaja Avberšek, Tanja Komadina, Matej Stupica (

Compagnons et amis de Stripburger :

Matej Stupica, Jakob Klemenčič, Matej Lavrenčič, Saša Kerkoš, Nez Pez, Leon Zuodar, Mina Fina, Zoran Pungerčar (SI), Marcel Ruijters (NL), Max An dersson (SE), Arkadi, Atak (DE), Danijel Žeželj,Igor Hofbauer, Dunja Janković (HR), Lars Fiske, Bendik Kaltenborn (NO ), Andrea Bruno (IT), Matei Branea (RO), Matti Hagelberg, Jyrki Heikkinen (FI), Pakito Bolino, Caroline Sury, Samplerman, Léo Quièvreux (FR), Filipe Abranches, Bruno Borges, Miguel Carneiro (PT).

L’exposition sera présentée par Tanja Skale (rédactrice en chef du magazine Stripburger) et (dessinateur de bande dessinée).

À propos de Stripburger :

Stripburger est un magazine international de bandes dessinées, basé à Ljubljana (Slovénie), qui a maintenant plus de 30 ans d’âge. Il conserve son concept reconnaissable et son caractère nettement mondial en mettant la lumière sur les scènes de bande dessinée locales indépendantes et en publiant un large éventail de bandes dessinées par des auteurs établis des noms et de nouveaux talents du monde entier. Deux numéros sont publiés chaque année, présentant une variété de bandes dessinées, en les complétant par des actualités et une réflexion critique sur la bande dessinée et son médium. De plus, une partie importante des activités du Stripburger est constituée d’expositions, d’ateliers et d’autres activités et événements visant à promouvoir la culture et la créativité de la bande dessinée en Slovénie et à l’étranger. Ses éditeurs et les artistes contributeurs assistent régulièrement à différents festivals et foires de bandes dessinées pour diffuser le pouvoir des bandes dessinées à travers le monde.

www.stripburger.org

www.instagram.com/stripburger/

www.facebook.com/stripburgercomix/