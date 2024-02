Matrimoine sur un plateau 16.02.24

Matrimoine sur un plateau est un recueil des mémoires des femmes ancêtres.

Le projet a été mené sur le territoire du Plateau de Millevaches, en Limousin, sous la forme d’ateliers participatifs, menés par Ninon Bonzom et Lou Nicollet.

Les participant.e.s ont été invité.e.s à raconter l’histoire d’une de leurs ancêtres, puis à évoquer leurs souvenirs en linogravure.

Cette archive témoigne des vécus ordinaires et extraordinaires des grands-mères par les mots de celles et ceux qui s’en souviennent.

Ninon Bonzom et Lou Nicollet seront en résidence à La Fanzinothèque pendant la semaine du 12 – 16 février pour finaliser leur projet.

Rencontre et sortie de zine le vendredi 16 février à 19h à La Fanzinothèque, suivi du vernissage de l’expo Nio Far – On est ensemble de Bocar Niang au Confort Moderne.