Mon stic et mes ciseaux: collages de Flore Kunst et Musta Fior, 07.12.23 – 24.02.24

Originaire de Lyon, Flore Kunst vit et travaille depuis 2013 à La Rochelle. Diplômée de l’Ecole Emile Cohl en 1999, elle fait ses armes dans divers domaines tels que l’illustration de presse, le dessin textile ou encore le graphisme. Elle adopte le médium du collage en 2010 à la suite d’une visite de l’exposition consacrée à John Baldessari, artiste connu pour son utilisation novatrice de l’imagerie populaire. À la manière des surréalistes et des Dadaïstes, l’artiste s’amuse à associer des univers souvent antagonistes en assemblant photos, images ou fragments, cherchant à faire naître de nouvelles idées. Même tirés de leurs contextes respectifs, les matériaux utilisés déploient naturellement leur pouvoir d’évocation historique. Ils poussent sans détour le spectateur à faire l’expérience de l’espace et du temps.

Collectionneur de livres, revues, fanzines, disques et objets sonores souvent rares et insolites, Musta Fior, imprégné de son environnement et amoureux d’images est devenu collagiste un jour d’été 2010. Artiste autodidacte, il crée ses collages à partir de papiers découpés issus de sources diverses : magazines et livres chinés ou trouvés sont ses matières premières. Il cherche à provoquer la rencontre ou le télescopage de différents univers, à user d’imageries populaires oubliées, à bousculer l’image du corps, à tendre parfois vers la radicalité dans la juxtaposition d’éléments. Toujours à la recherche de nouvelles surprises pour l’oeil et refusant un certain confort esthétique, Musta Fior compose régulièrement de nouvelles séries, n’hésitant pas ainsi à remettre sa démarche en question.

Du 7 décembre au 24 Février à La Fanzinothèque

Vernissage le jeudi 7 décembre à 19h, suivi du concert des Designers proposé par le TAP et Jazz à Poitiers (concert complet).