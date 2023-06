Ventoline fait ses gammes, 2020 – ?, 23.03.23 – 02.09.23

Un fanzine musical féministe qui s’intéresse aux images ? Une revue graphique qui s’intéresse à la musique sans le point de vue des hommes ? Un blog collectif sur papier journal ? Un catalogue typographique déguisé ? Depuis trois ans et cinq numéros, Ventoline fait patiemment ses gammes, se jouant au passage des cases et des définitions. La Fanzinothèque invite l’équipe de Ventoline à investir notre espace expo jusqu’à la fin de l’été.



Expo à La Fanzinothèque du 23 juin au 2 septembre 2023

Vernissage le vendredi 23 juin à 19h, suite de la soirée au Confort Moderne avec le vernissage des expos de Lise Haller Baggesen et Geromine Gautier et Laura Rodrigues , et les concerts de Laetitia Sadier et Tapeworms.